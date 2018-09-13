ФБР обвинило Россию во вмешательстве в промежуточные выборы в США

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что Россия продолжает свою деятельность, чтобы оказать давление на волеизъявление американцев.

"То, что они делают, это распространение неточной информации, дезинформация, это все своего рода информационная война и пропаганда", – рассказал 13 сентября в комментарии американскому каналу CBS News Кристофер Рэй.

Несмотря на все усилия российской стороны, глава ФБР заверил, что американцы могут доверять избирательной системе страны. Его ведомство делает все возможное, чтобы противостоять попыткам России повлиять на выборы. "Я не думаю, что мы позволяем им [России] что-то делать. Я считают, что мы успешно противостоим этому. И мы прилагаем все усилия", – заверил Рэй.

Директор ФБР отметил, что борьба с российскими влиянием идет по нескольким направлениям – это расследования ФБР, действия интернет-компаний по противодействию пропаганде, а также информирование населения.

В США начали обвинять Россию в кибератаках и «вмешательстве в американскую демократию» после победы Дональда Трампа на выборах в США в 2016 году. Было инициировано расследование так называемого «российского дела» под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера, цель которого — выявить сговор между избирательным штабом Трампа и Кремлем. Россия неоднократно отрицала какое-либо вмешательство в американские выборы на государственном уровне. 12 сентября Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в американские выборы.