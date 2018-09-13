Путин одобрил идею Северо-Кавказского экономического форума. Кадыров предлагает провести его в Чечне

Президент Владимир Путин поддержал идею Северо-Кавказского экономического форума, сообщил 13 сентября полпред в СКФО Александр Матовников. Как рассказал чиновник на встрече с депутатами кавказских регионов, мероприятие пройдет осенью 2019 года, документы уже переданы на утверждение главе государства.

При этом Матовников оговорился: «Нужно создать условия, чтобы его провести». «Это очень сложная и серьезная работа», – приводит его слова издание «Вестник Кавказа».

На реплику оперативно откликнулся глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Я глубоко изучил наши возможности, считаю, что в Чечне есть идеальные условия, – отметил он в своем telegram-канале. – Отели, конференц-залы мирового уровня, транспортные магистрали, воздушное, автомобильное сообщение, высокий уровень безопасности».

Он выразил готовность «в сжатые сроки реализовать проекты, которые дополнительно потребуются к форуму».

Напомним, в России есть несколько крупных экономических форумов. Основным из них, «Русским Давосом», является Петербургский международный экономический форум, который проводится в начале лета. Во Владивостоке только что завершился Восточный экономический форум. Есть также Инвестиционный форум в Сочи, который проходил в феврале.