«Шкода» готовит «Кодиаки» для русских «гонщиков» и китайских богачей

В преддверии мировой премьеры, которая состоится на Международном автосалоне в Париже в октябре, компания Skoda раскрыла некоторые детали «заряженной» модификации Skoda Kodiaq RS.

Согласно обнародованныму 13 сентября пресс-релизу, у машины будет самый мощный двигатель среди всей линейки марки: двухлитровый турбодизель с двойной турбиной развивает мощность в 239 лошадиных сил при солидных 500 нанометрах крутящего момента. Чтобы совладать с таким «табуном лошадей», Kodiaq RS оборудован адаптивной системой Dynamic Chassis Control (DCC), позволяющей выбирать стили вождения, и прогрессивным рулевым управлением, меняющим характеристики в зависимости от скорости и дорожных условий.

В стандартное оснащение Skoda Kodiaq RS входит индивидуально настраиваемая цифровая приборная панель, но теперь она получила еще один вариант оформления – режим «Спорт», при котором тахометр и спидометр показываются в центре дисплея, прямо перед глазами водителя.

Отметим, что Skoda Kodiaq с момента своего дебюта стабильно «набирает очки» на автомобильном рынке, активно тесня конкурентов даже в таком «плотном» сегменте, как кроссоверы. Так, в Петербурге модель вошла в тройку лидеров авторынка. Появление модификаций и разнообразных вариантов комплектаций — это нормальная маркетинговая стратегия по расширению клиентской базы. Kodiaq RS призван привлечь внимание любителей динамичной езды, готовых платить за то, чтобы выделяться из потока.

Но это не единственный сюрприз, который, похоже, готовит Skoda. На европейских дорогах был замечен и другой вариант Kodiaq – купе-кроссовер Skoda Kodiaq GT. Его фотографии публикует Carbuyer. Автомобиль этот предполагается выпускать в Китае для продаж внутри этой страны, которая является крупнейшим зарубежным рынком для чешской марки. Kodiaq GT явно нацелен на более премиальный сегмент рынка, где он будет напрямую конкурировать с BMW X4 или Mercedes GLC Coupe.

И тот факт, что Kodiaq GT был замечен в Европе, доказывает, что люди из Млада Болеслава имеют далеко идущие намерения встать в один ряд с людьми из Мюнхена и Штутгарта, причем не только на далеком восточном рынке, но и здесь, в Старом Свете.