Роскосмос и NASA договорились молчать о дыре на МКС

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и администратор NASA Джим Брайденстайн договорились «воздерживаться от каких-либо предварительных выводов и предоставления каких-либо объяснений» причин появления отверстия на российском сегменте МКС и разгерметизации станции. На официальном сайте «Роскосмоса» уточняется, что «режим тишины» было решено ввести до окончательного расследования. Версии произошедшего ЧП в сообщении названы «циркулирующими в СМИ спекуляциями». Рогозин уведомил американского коллегу о решении создать под руководством «Роскосмоса» комиссию по расследованию причины утечки воздуха из пристыкованного в настоящее время к МКС транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-09».

Рогозин и Брайденстайн подтвердили необходимость дальнейшего тесного взаимодействия между техническими экспертами «Роскосмоса» и NASA по идентификации и ликвидации причин утечки воздуха, а также продолжения плановых работ на МКС и постоянного содействия со стороны NASA расследованию «Роскосмосом» ситуации. Они также подтвердили нацеленность всего экипажа МКС на безопасную эксплуатацию станции. Руководители «Роскосмоса» и NASA договорились о личной встрече 10 октября на космодроме Байконур.

Ранее в прессе появились подозрения, что в ЧП виновата американская сторона. NASA эти обвинения опровергла. Возможные последствия инцидента «Фонтанке» объяснил академик Российской академии космонавтики Александр Железняков.