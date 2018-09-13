Последнюю из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, направили на экспертизу к психиатрам
Средняя из сестер Хачатурян, Ангелина, отправлена на экспертизу из изолятора в Институт имени Сербского 13 сентября. Теперь все три обвиняемые в убийстве отца девушки находятся в медицинских организациях.
Об этом сообщает телеканал 360 со ссылкой на адвоката средней сестры. Девушка уже этапирована из СИЗО №6 в медучреждение. Старшая из сестер, Кристина, в настоящее время находится там же. В больнице следственного изолятора №2 содержится младшая дочь убитого. 8 сентября, как ранее писала «Фонтанка», ее признали невменяемой. По заключению врачей, она не отдавала отчет своим действиям, когда 35 раз ударила ножом родителя. Член столичной Общественной наблюдательной комиссии Павел Пятницкий предположил, что состояние девушки могло быть вызвано длительными издевательствами со стороны отца. Решается вопрос об ее переводе на лечение в психиатрическую больницу.
Справка:
Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено вечером 27 июля 2018 года на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе. По данным следствия, младшая дочь, учащаяся 11-го класса, нанесла отцу не менее 35 ударов ножом в область шеи и тела, а две другие дочери били его по голове и брызгали ему в лицо из перцового баллончика, а затем одна из них выхватила из рук младшей сестры нож и нанесла мужчине удар в область сердца.
После убийства самая юная девушка позвонила в полицию и рассказала о случившемся. На допросе девушки признали вину и объяснили, что убили родителя за то, что он много лет издевался над ними, в том числе, домогателся до них.