Последнюю из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, направили на экспертизу к психиатрам

Средняя из сестер Хачатурян, Ангелина, отправлена на экспертизу из изолятора в Институт имени Сербского 13 сентября. Теперь все три обвиняемые в убийстве отца девушки находятся в медицинских организациях.

Об этом сообщает телеканал 360 со ссылкой на адвоката средней сестры. Девушка уже этапирована из СИЗО №6 в медучреждение. Старшая из сестер, Кристина, в настоящее время находится там же. В больнице следственного изолятора №2 содержится младшая дочь убитого. 8 сентября, как ранее писала «Фонтанка», ее признали невменяемой. По заключению врачей, она не отдавала отчет своим действиям, когда 35 раз ударила ножом родителя. Член столичной Общественной наблюдательной комиссии Павел Пятницкий предположил, что состояние девушки могло быть вызвано длительными издевательствами со стороны отца. Решается вопрос об ее переводе на лечение в психиатрическую больницу.