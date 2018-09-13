«Это Питер, детка»: летучая будка, лежачие светофоры, висячие деревья и как не надо прятаться от града

«Коллекция» ветровалов в Петербурге и окрестностях неуклонно пополняется. К середине дня 13 сентября очевидцы в соцсетях отчитались об упавших на машины и провода деревьях, повреждённых светофорах и кровлях, сломанном заборе, о летающей будке и ковыляющей остановке.

На Гомельской улице дерево осело сразу на три автомобиля и перекрыло проезд. Улица эта хоть и тупиковая, но активно используется как парковка, сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Светофоры, по данным сообщества, ветер «срубил» на улице Латышских Стрелков, 13, и на пересечении проспекта Энгельса и 3-го Верхнего переулка.

В Горелово во время града выключился светофор на пересечении Аннинского и Таллинского шоссе, что спровоцировало ДТП, рассказывают в группе «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте».

В том же Горелово, по данным участников группы, у пересечения улиц Дачной и Московской, дерево упало на линию электропередачи.

На Лабораторном проспекте ещё утром забор прижал два припаркованных автомобиля, пишут в «ДТП и ЧП».

Фото: Василиса Горская, vk.com/spb_today

В Девяткино, на Новой улице, ветер опрокинул остановочную конструкцию – и снова на автомобиль, а у торгового комплекса на Главной улице сорвал часть кровли, сообщают в «Девяткино оnline».

В Шушарах минувшим вечером летала будка для мусора.

Курьёзный эпизод снял на видео участник группы «Авто Гатчина». Во время сильного града он заехал в парк под дерево, чтобы спасти машину, и попал под удар дерева – на крышу приземлилась ветка.

А жителей Соснового Бора после сильного града порадовала радуга.

Напомним, дождливая погода, правда, уже с умеренным ветром, сохранится в нашем регионе в ближайшие три дня.