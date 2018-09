Российский МИД возмутился, что в Британии посчитали интервью Петрова и Боширова ложью

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала информацию российских СМИ о том, что британский МИД назвал ложью и искажением информации интервью подозреваемых в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Это говорят те же люди в Форин-оффисе (Foreign Office – британское название МИД), которые заявляли, что паспорта Петрова и Боширова выданы на поддельные имена? Мдааа. Борис Джонсон [бывший глава МИД королевства] вовремя покинул этот даже не тонущий корабль, а дырявую шлюпку под управлением Терезы Мэй [премьер-министр страны]", – написала 13 сентября в своем "Фейсбуке" Мария Захарова.

На данный момент британский МИД не выпустил официального обращения по поводу интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей в Солсбери. Единственной реакцией со стороны властей Великобритании стал комментарий члена британского парламента от Солсбери Джона Глена, который рассказал Sky News, что "интервью с двумя мужчинами <...> не выдерживают критики и не соответствуют разведданным Великобритании".

Russian state-funded channel RT has aired an interview with the two men it says are the suspects in the Salisbury Novichok poisoning

— Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) 13 сентября 2018 г.