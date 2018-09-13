Британия просит ВАДА не восстанавливать РУСАДА

Британские спортсмены обратились к руководству Международного антидопингового агентства (ВАДА) с просьбой не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Как пишет «Спорт-экспресс» 13 сентября, Британская антидопинговая комиссия спортсменов опубликовала открытое письмо в преддверии заседания исполкома организации 20 сентября, на котором будет рассматриваться этот вопрос.

«Условия, которые были поставлены России в соответствии с дорожной картой, не выполнены. Возвращение РУСАДА в такой ситуации станет катастрофой для чистого спорта. Спортсмены настаивают на том, чтобы ВАДА придерживалось дорожной карты и не сворачивало с пути, не подводило чистый спорт», – говорится в письме.

Всего в дорожной карте по восстановлению РУСАДА 30 пунктов. Какие именно из них не выполнены, не уточняется.