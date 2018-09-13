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Общество
13.09.2018 15:48
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“Наконец все люди увидят, что геи бывают крутыми мужиками”. Красовский посмеялся над откровениями Петрова и Боширова

Журналист Антон Красовский в ироничной манере прокомментировал явление Александра Петрова и Руслана Боширова в эфире RT 13 сентября. 

"А по-серьезному я очень сочувствую ребятам, которых заставили назвать себя *** [гомосексуалистами]. Заставили в среде, где сама возможность этого предположения — унизительна и до смерти постыдна. Но для восприятия гомосексуалов в обществе это, конечно, спровоцирует невероятный скачок в цивилизацию. Наконец все люди в России увидят, что геи бывают вот такими. Крутыми мужиками, «про которых и не скажешь». За это конечно спасибо ГРУ", – пишет Красовский на своей странице в Facebook (пунктуация автора. Прим. ред.).  

Также журналист рассказал, что в спортзале все тренеры смотрят телевизор и смеются. 

«Они оказывается наши коллеги. Аааа, ну да. У них же на лицах написано, что вот этот инструктор по боксу, а этот по стрельбе», – отмечает автор.

13 сентября Александр Петров и Руслан Боширов, которых полиция Великобритании подозревает в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, опровергли свою причастность к ГРУ в прямом эфире телеканала RT. От ответа на вопрос об их сексуальной ориентации («Фонтанка» провела расследование и выяснила, что мужчины неразлучны в путешествиях) пара уклонилась. Этим Петров и Боширов дали понять, что они не просто партнеры по бизнесу. 

В Интернете тут же появилась масса шуток по этому поводу. Пользователи начали писать об активном ЛГБТ-движении в Солсбери, подсчитывать количество гей-баров и так далее.

Справка:

5 сентября Королевская прокурорская служба обвинила в отравлении Скрипалей граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала их офицерами ГРУ Минобороны.

12 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Петров и Боширов найдены. В тот же день племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала, что «отравители» Скрипалей на самом деле «простые люди». Спустя еще некоторое время назад стало известно, что Александр Петров вышел на связь с журналистами «Вестей 24» и пообещал на следующей неделе прокомментировать историю, наделавшую столько шума. А на следующий день, 13 сентября, вышло интервью Петрова и Боширова на провластном телеканале RT.

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