Участники ВЭФ-2018 подписали 220 соглашений на 3,1 трлн рублей

По итогам Восточного экономического форума во Владивостоке было подписано 220 соглашений на общую сумму 3,108 трлн руб. (сумма которых не является коммерческой тайной), сообщает пресс-служба Фонда Росконгресс, организатора форума.

Среди наиболее значимых: соглашение о реализации проекта по освоению месторождений Баимской рудной зоны в Чукотском автономном округе на 360 млрд руб., заключенное между «ГДК Баимская», «KAZ Minerals PLC» и правительством округа; соглашение на 210 млрд руб. о поставке «Аэрофлоту» партии самолетов «Сухой Суперджет-100» между ОАК и авиаперевозчиком; соглашение о намерениях по строительству СПГ-терминала на 69,5 млрд руб. между «Новатэком», правительством Камчатки и Минвостокразвития.

Ключевым событием ВЭФ стало пленарное заседание «Дальний Восток: расширяя границы возможностей» с участием президента Российской Федерации Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина, президента Монголии Халтмаагийна Баттулги, премьер-министра Японии Синдзо Абэ и премьер-министра Южной Кореи Ли Нак Ёна.

Всего в работе форума приняли участие 6002 делегата и 1357 представителей СМИ из 60 иностранных государств. Самые многочисленные делегации (официальные лица и представители бизнеса) приехали из Китая (1096 человек), Японии (570 человек) и Южной Кореи (335 человек). В форуме участвовали более 340 глав иностранных компаний, а также 383 главы российских компаний.