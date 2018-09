Реакция британских соцсетей на интервью подозреваемых в отправлении Скрипалей: Кремль откровенно троллит

Первое интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Великобритания подозревает в отравлении в Солсбери, стало одной из главных тем в британском сегменте Интернета. К обсуждению присоединились известные актеры, журналисты и блогеры.

"Конечно, эти русские были просто туристами. Всем известно, что в Солсбери есть две известные во всем мире достопримечательности. 1. Собор. 2. Знаменитая дверная ручка в доме Скрипалей".

Of course those Russians were just tourists. Everyone knows that Salisbury has 2 world-class tourist attractions:

1. The cathedral

2. The famous Skripal Door Handle. — David Schneider (@davidschneider) 13 сентября 2018 г.

Британский комик и актер Дэвид Шнайдер, сыгравший в наделавшей много шума в России картине "Смерть Сталина".

"Едем в Солсбери как туристы, чтобы посмотреть собор"

'We went to Salisbury as tourists to see the cathedral' pic.twitter.com/q9IhLEjW6V — Elliot Wagland (@elliotwagland) 13 сентября 2018 г.

Эллиот Уаглэнд, редактор Evening Standard.

"Самые популярные места для русских туристов. 1. Собор в Солсбери. 2. Может быть, Париж. 3. Лондон, но через посещение собора в Солсбери. 4. Собор в Солсбери".

Most popular destinations for Russian tourists:

1. Salisbury Cathedral

2. Paris maybe

3. London but via Salisbury Cathedral

4. Salisbury Cathedral — TechnicallyRon (@TechnicallyRon) 13 сентября 2018 г.

Эрон Гиллс, известный актер, комик и блогер.

"Ирина: Поехали в Солсбери! Продадим дом, все бросим здесь и отправимся в Солсбери... Ольга: Солсбери! Как можно быстрее "Три сестры", Антон Чехов".

Irina: "To go to Salisbury. To sell the house, leave

everything here, and go to Salisbury . . . "

Olga: "Yes ! To Salisbury, and as soon as possible." [Chekov, The Three Sisters] — Nick Cohen (@NickCohen4) 13 сентября 2018 г.

Ник Коек, журналист:

"Мистер Бонд, вы знаете, где собор в Солсбери?"

"So Mr Bond, what do you know about Salisbury Cathedral" pic.twitter.com/5YqY5q9ISv — Nick Cohen (@NickCohen4) 13 сентября 2018 г.

ngl kinda want to see the Salisbury cathedral now — Mark Di Stefano 🤙🏻 (@MarkDiStef) 13 сентября 2018 г.

"Теперь хочу увидеть этот собор Солсбери!" – Марк ди Стефано, журналист Buzzfeed.

"Мои мысли сейчас с теми журналистами, кого сегодня отправили опрашивать людей около собора в Солсбери", – Марк ди Стефано, журналист Buzzfeed.

Fly from Moscow to London Friday, stay inside hotel room, Saturday go to Salisbury, look at famous cathedral, Sunday go back to Salisbury, look at cathedral again, end up in completely unrelated suburb, go straight to Heathrow, fly back to Moscow. Kremlin is openly trolling now. — Alex Andreou (@sturdyAlex) 13 сентября 2018 г.

"Прилететь из Москвы в Лондон в пятницу, остановиться в номере отеля, а в субботу уехать в Солсбери, увидеть знаменитый собор, а уже в воскресенье вернуться в Солсбери, снова посмотреть на собор, оказаться в пригороде, затем прямиком поехать в аэропорт и вернуться в Москву. Кремль откровенно троллит", – Алекс Андрю, журналист Guardian.

Amazing. Two Russian men claim they went to Salisbury as tourists but were frustrated by all the snow on the ground, so they immediately went home...to Moscow. In March. Where it was covered in snow. — Christopher Miller (@ChristopherJM) 13 сентября 2018 г.

"Потрясающе. Двое русских говорят, что они приехали как туристы в Солсбери, но из-за снега они немедленно вернулись... в Москву. В марте. Где тоже все в снегу", – Кристофер Миллер, корреспондент, пишущий про Украину и Восточную Европу.