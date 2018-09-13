СДПГ потребовала отставки главы контрразведки ФРГ

Руководство Социал-демократической партии Германии (СДПГ) потребовало от канцлера страны Ангелы Меркель отправить в отставку главу контрразведки ФРГ (BfV) Ганс-Георга Маасена после его слов относительно праворадикальных выступлений в Хемнице, заявил генеральный секретарь партии Ларс Клингбайль.

Утром 26 августа в Хемнице на юго-востоке Германии произошла драка, в которой погиб 35-летний немец Даниэль Хиллиг. По подозрению в убийстве были арестованы 23-летний гражданин Сирии и 22-летний гражданин Ирака. После этих событий город охватили беспорядки. Позже на несогласованной демонстрации в центре Хемница собрались сотни людей, в связи с чем был досрочно прекращен городской праздник. В акции приняли участие, в том числе, правые радикалы, которые выкрикивали угрозы в адрес мигрантов. В понедельник вечером в центре Хемница прошли еще две акции протеста — антифашистский митинг и демонстрация созданного по следам убийства Даниэля Х. движения Pro Chemnitz, объединившего правых радикалов.

Участники националистической акции прорвали полицейские заслоны и прошли по улицам города. На многочисленных видео, которые размещены в Интернете, можно видеть, как радикалы швыряли в оппонентов бутылки и петарды, скандировали "Германия для немцев" и демонстрировали нацистские приветствия.

"Для руководства СДПГ совершенно ясно, что Маасен должен уйти. Теперь Меркель должна действовать", — написал Клингбайль в Twitter.

Für die SPD-Parteiführung ist völlig klar, dass Maaßen gehen muss. Merkel muss jetzt handeln. — Lars Klingbeil 🇪🇺 (@larsklingbeil) 13 сентября 2018 г.

Ранее Маасен в интервью таблоиду BILD заявил, что его ведомство не имеет доказательств преследований иностранцев в ходе праворадикальных выступлений в Хемнице. По его словам, "нет свидетельств, что распространенное в интернете видео о предположительно этом инциденте аутентично". За эти высказывания глава контрразведки подвергся жесткой критике, некоторые политики даже требовали его отставки, в случае если он не предоставит доказательств.