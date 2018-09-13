"А у нас в подвале газ, а у вас?" Урановые залежи Петербурга

Смольный официально признал проблему радона – опасного газа, который проникает в подвалы и первые этажи домов. Он образуется благодаря залежам ураноносных сланцев в южных районах города. Выявлять радиоактивные источники предлагается самим жильцам.

Александр Николаев/Интерпресс

Дозы естественной радиоактивности наблюдаются в Красносельском и Пушкинском районах города, а также в Кингисеппском, Ломоносовском и Тосненском районах Ленинградской области. Причина – выход на поверхность ураноносных диктионемовых сланцев. Они образуют радон – тяжелый газ без вкуса, цвета и запаха.

О радиационных аномалиях сообщается в опубликованных на сайте комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности официальных докладах об экологической ситуации в Санкт-Петербурге. «Развитие в южных районах ураноносных диктионемовых сланцев является реальным источником поступления радона в подземные сооружения, подвалы и первые этажи зданий», – отмечается в документе.

О залежах ураноносных сланцев в окрестностях Северной столицы и на востоке Эстонии было известно еще в середине прошлого века. Более того, в эстонском городке Силламяэ в конце сороковых годов был построен долгое время засекреченный огромный завод по переработке диктионемовых сланцев с целью получения урана для атомной отрасли СССР (в настоящее время – компания Silmet Rare Metals). В Ленинградской области и на юге города в так называемых карбонатных отложениях ордовикского комплекса толщиной в 40 метров, по данным природоохранного ведомства Смольного, также встречаются прослойки пород, содержащие высокие концентрации урана.

Сведения о таких залежах подтверждают геологи: «Наше предприятие еще в 1990-е годы проводило исследование радоноопасности территории Ленинградской области, – говорит главный гидрогеолог АО «Северо-Западное ПГО» (холдинг «Росгеология») Геннадий Воронюк. – На глинтах – обрывах, тянущихся вдоль южного побережья, – были выявлены радоноопасные зоны, которые необходимо исследовать особенно тщательно. От Кингисеппского района, включая Ропшу, Кипень, южные районы города (в том числе Красное Село), Пушкин и Павловск, Тосно и так далее».

Не отрицая наличие проблемы, чиновники утверждают, что «в целом по городу доза облучения, формируемая геологическими причинами, не превышает допустимых норм».

«Проблема природных радионуклидов и сопряженных с ними рисков в Санкт-Петербурге связана с геологическим строением города. Ураноносные диктионемовые сланцы выходят узкой полосой на поверхность либо располагаются в непосредственной близости от земной поверхности в южной части Красносельского и юго-западной части Пушкинского районов. Повышенное содержание может фиксироваться в замкнутых пространствах на поверхности, где возможно накопление выделившихся из грунтов газов», – пояснил «Фонтанке» зампредседателя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Иван Серебрицкий.

Кроме естественных, по данным комитета, в городе наблюдаются и «техногенные радиоактивные загрязнения прошлых лет, образовавшиеся в результате деятельности научно-исследовательских учреждений, промышленных предприятий и учреждений, в том числе Министерства обороны России». Но чиновники уверяют, что сведения о таких аномалиях и загрязнениях ежегодно обновляются по итогам плановых поисковых радиометрических работ.

Скептически к информации природоохранного ведомства Смольного относится генеральный директор АО «Геолэкспертиза» Сергей Якуцени: «По моему мнению, на территории Санкт-Петербурга нет промышленных залежей ураноносных пород. В фоновых (незначительных) концентрациях они присутствуют, но в глубине и не выходят на поверхность. Их микроэлементный состав находится в устойчиво связанной химической форме. Да, радон может попадать в окружающую среду, но происходит это в очень умеренном объеме. Кроме того, при строительстве почва снимается, а потом чаще всего асфальтируется, следовательно, из нее не может проникать радон, являющийся тяжелым газом».

Спасение жильцов – дело рук самих жильцов

В свою очередь, в Роспотребнадзоре считают радон наиболее весомым из всех естественных источников радиации. «Поступая внутрь помещения тем или иным путем (просачиваясь через фундамент и пол из грунта или высвобождаясь из материалов, использованных в конструкции дома), радон накапливается в нем. В результате в помещении могут возникать довольно высокие уровни радиации. Герметизация помещений с целью утепления только усугубляет дело, поскольку при этом еще более затрудняется выход радиоактивного газа из помещения», – убеждены в санитарном ведомстве.

Правда, единой программы выявления и борьбы с радоном нет.

«Для оценки рисков в подвальных помещениях жилых домов и промышленных зданий необходимо проведение специальных инженерно-экологических изысканий, в том числе радиологических исследований, – поясняет Геннадий Воронюк. – Они обязательны при проектировании новых домов. Исходя из показателей, застройщик обязан определить меры по борьбе с радоном – предусмотреть вентиляцию подвалов и иные. В уже построенных зданиях собственники, обеспокоенные своим здоровьем, также могут заказать экологические исследования».

Схожего мнения придерживается и Сергей Якуцени: «Радон может скапливаться, в том числе, в подвалах, но действующие санитарные требования к таким помещениям предусматривают специальные системы вентиляции. Эти проекты проходят соответствующую строительную экспертизу», – отмечает эксперт.

Как пояснили «Фонтанке» в Центре государственной экспертизы, состав работ, осуществляемых в ходе инженерных изысканий, их объем и метод выполнения определяются заказчиком (застройщиком) и исполнителем с учетом специфики территорий и расположенных на них земельных участков. «Работы по радиационным исследованиям входят в комплекс инженерно-экологических изысканий и выполняются в обязательном порядке», – констатировал директор Центра Игорь Юдин.

Для проживающих в уже построенных домах соответствующую услугу оказывает, в том числе, и сам Роспотребнадзор. В профильной лаборатории с радостью согласились обследовать любые помещения. Но не бесплатно – выявление радона в квартире площадью до 100 кв. метров обойдется в 3,5 тысячи рублей.

Павел Нетупский для "Фонтанка.ру"