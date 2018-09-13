Министра юстиции Украины подозревают в сокрытии двух элитных квартир и автомобиля. Они записаны на племянницу

Соломенский суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) возбудить уголовное дело против министра юстиции Павла Петренко. Его подозревают в сокрытии части имущества.

Как сообщает 13 сентября Bihus.Info, производство должны открыть по статье «Декларирование недостоверной информации». Как выяснили в НАБУ, племянница Петренко, Божена Кличук, после его назначения внезапно стала владелицей двух квартир в элитных жилых комплексах и автомобиля Lexus NX200.

В электронной декларации Петренко говорится, что он не имеет своей недвижимости, поэтому арендует жилье. При этом его племянница не живет ни в одной из записанных на нее квартир.

Эти данные выяснили журналисты-расследователи, после этого общественная организация «ТОМ 14», основанная репортерами, подала в суд на НАБУ за невнесение сведений в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) после получения заявления об уголовном правонарушении.

На днях на НАБУ пожаловался и первый замглавы СБУ Павел Демчина. Он просить Генпрокуратуру расследовать служебный подлог со стороны детектива агентства, который сообщил о том, что Демчина заподозрен в незаконном обогащении.

13 сентября детективы НАБУ заподозрили в незаконном обогащении еще одного чиновника – министра инфраструктуры Украины. Напомним, Владимир Омелян выступал за полное прекращение транспортного сообщения с Россией.