Глава Хакасии, чье увольнение прочили СМИ, пойдет на второй тур

Действующий глава республики Хакасия, 56-летний Виктор Зимин, будет участвовать во втором туре выборов, несмотря на появившуюся информацию о недовольстве Кремля.

«Абсолютно точно, что Виктор Михайлович будет принимать участие во втором туре выборов, отказываться он не намерен, – заявили в администрации республики «Коммерсанту» 13 сентября. – Да, он еще не подал согласие в избирком, но с точки зрения законодательства там нет никаких строгих сроков подачи такого документа, поэтому мы не видим в этом никакой проблемы. В ближайшие дни – сегодня, может, завтра – такое согласие будет представлено в избирком».

Второй тур намечен на 23 сентября.

Напомним, 9 сентября Зимин уступил конкуренту, коммунисту Валентину Коновалову: действующий глава республики набрал 32,42%, депутат — 44,8%. На следующий день «Ведомости» сообщили о том, что в администрации президента недовольны экономическим состоянием региона. Кремль якобы попросил регионального управленца написать заявление об уходе по собственному желанию — еще до второго тура.