Черчесов хочет натурализовать защитника для сборной России

В ближайшее время в сборной России по футболу может появиться еще один натурализованный иностранец. Как сообщает портал Goal.com со ссылкой на газету Bild, Российский футбольный союз вместе и лично главный тренер национальный команды Станислав Черчесов заинтересованы в 22-летнем капитане «Ганновера» (Германия) Вальдемаре Антоне.

Вальдемар Антон родился в узбекском городе Алмалык. Воспитанник футбольной академии клуба «Ганновер 96». За первую команду «Ганновера» играет с 2016 года. Самый молодой капитан в Бундеслиге (высший дивизион чемпионата Германии). По оценкам сайта Transfermarkt, его трансферная стоимость 15 миллионов евро.

Напомним, ранее для игр за сборную России были натурализованы Маринату Гильерме, Роман Нойштедтер, Мариу Фернандес и Константин Рауш.