Петров и Боширов: Мы раньше ничего не знали о Скрипале

Александр Петров и Руслан Боширов, которых полиция Великобритании подозревает в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отвергли информацию о своей работе на ГРУ. Они утверждают, что про Скрипаля до поездки в Великобританию даже не слышали.

"А вы знаете, где дом Скрипалей? И я не знаю. Может, проходили. До этой ситуации, пока не начался этот кошмар с нами, я не слышал эту фамилию. Я не знал ничего про них", – рассказал 13 сентября RT Боширов. Петров заметил, что, возможно, они и были около дома Скрипаля в Солсбери, но точный адрес им неизвестен.

На прямой вопрос: "Вы работает в ГРУ?" – Боширов переспросил: "А вы?" После этого они заверили, что никак не связаны с разведкой, а работают в фитнес-индустрии.

"Если кратко, то это фитнес-индустрия", – отметил Петров. Мужчины отказались давать больше информации о своем бизнесе, чтобы не ставить под удар клиентов. Однако они заверили, что их многочисленные поездки в Европу связаны именно с предпринимательской деятельностью. Там они смотрят новинки рынка спортивного питания и привозят их в Россию. Ранее полиция Великобритании указывала, что Петров и Боширов при получении виз представились бизнесменами.

5 сентября Королевская прокурорская служба обвинила в отравлении Скрипалей граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала их офицерами ГРУ Минобороны России.

Бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля вместе с дочерью обнаружили без сознания в британском Солсбери 4 марта текущего года. Власти Великобритании считают, что семья была отравлена «Новичком» – нервно-паралитическим веществом, которое разработали советские ученые. Позже отравились житель Эймсбери Чарли Роули со спутницей. Предположительно пара нашла флакон с отравляющим веществом в парке, откуда забрали Скрипалей. Россия обвинения в отравлениях категорически отрицает. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.