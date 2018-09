The Lew Tabackin Quartet ‎– What A Little Moonlight Can Do

Американский джазовый флейтист и тенор-саксофонист Лу Табакин (Lew Tabackin), представляет альбом "What A Little Moonlight Can Do". В составе квартета - Луис Нэш (Lewis Nash) - ударные, Петер Вашингтон (Peter Washington) - контрабас, Бэни Грин (Benny Green) - фортепьяно, Лу Табакин (Lew Tabackin) - тенор-саксофон и флейта.