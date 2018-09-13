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Общество
13.09.2018 14:32
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Обвинивший ФСБ в применении пыток анархист пожаловался в Страсбургский суд

Фигурант дела терроритической организации «Сеть» Виктор Филинков пожаловался в ЕСПЧ на пытки и 29-часовое удержание сотрудниками ФСБ. 

Об этом 13 сентября сообщает «Дождь» со ссылкой на адвоката Виталия Черкасова, представляющего интересы Филинкова в суде.

Анархист считает, что властями нарушены статьи Конвенции о защите прав человека и основных свобод о запрете пыток, права на свободу и личную неприкосновенность и статью об эффективных средствах правовой защиты.

В августе Ленинградский окружной военный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, который признал обоснованным постановление СК об отказе в возбуждении уголовного дела по факту пыток Филинкова. Суд постановил, что повреждения на его теле появились во время транспортировки в СИЗО. При этом применение электрошокера суд признал законным, поскольку Филинков якобы пытался сбежать.

Сам Филинков утверждал, что силовики угрожали ему применением электрошокера по гениталиям и тем, что выбросят его обнаженным на мороз. Он сообщил, что ему было нанесено около 80 ударов руками и электрошокером. По его словам, около 29 часов сотрудники ФСБ удерживали его без документального оформления задержания.

Филинков — один из фигурантов «пензенского дела». Его задержали в Пулково. Следствие считает его участником террористического сообщества «Сеть», ячейки которого якобы были в Москве, Петербурге, Пензе и Белоруссии. Буквально на прошлой неделе еще один фигурант дела, Арман Сагынбаев, впервые рассказал, что сотрудники ФСБ подвергли его жестоким пыткам и угрозам, дабы выбить признание. Адвокат Сагынбаева обратился в Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ с требованием провести проверку. 

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