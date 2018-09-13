Эксперты: Петербуржцы лучше обеспечены автомобилями, чем москвичи

Эскперты аналитического агентства «Автостат» назвали наиболее обеспеченные автомобилями регионы России. Как говорится в материалах исследования, в среднем по стране на 1 тысячу жителей приходится 297 машины. Для сравнения: на 1 января их насчитывалось 293.

Лучше всего легковыми автомобилями обеспечена Карелия, где машинами владеет 357 человек из 1000 жителей республики. На втором месте Московская и Калужские области – по 355 штук.

В Петербурге машины есть у 321 человека из тысячи, то есть почти у каждого третьего. В Ленинградской области на тысячу жителей приходится 281 автомобилист. Для сравнения: на тысячу жителей Москвы – только 298 машины.

Хуже всего обеспечена легковушками Чечня (142 автомобиля на тысячу человек).

Ранее сообщалось, что количество легковых автомобилей в России на 1 июля 2018 года достигло 42,9 млн штук, при этом более 3,7 млн из них зарегистрировано в Москве.