«Кодиак» в Петербурге выбился в тройку во главе с «Аутлендером»

Фото: mitsubishi-motors.ru

Mitsubishi Outlander стал лидером петербургского авторынка в августе в классе кроссоверов и внедорожников, сообщает «Автостат».

Всего за последний месяц лета в нашем городе было продано четыре с половиной тысячи автомобилей этой категории, что почти на треть больше, чем годом ранее. Лидер продаж — Mitsubishi Outlander (250 штук). Второй – Hyundai Creta (240 штук). И впервые в этой почётной тройке оказался Skoda Kodiaq (234 штук), причём популярность чешского кроссовера выросла за отчётный месяц более чем в 7 раз. Словом, большой чешский SUV наконец-то пришёлся у нас «ко двору».

Остался в десятке лидеров, хотя и чуть-чуть сдав позиции, Volkswagen Tiguan (227 штук; -3%), однако при этом сильно прибавила идущая следом KIA Sportage (220 штук; +108%). Далее в списке все «знакомые лица»: Renault Duster и Renault Kaptur, неизменный Ford Kuga, Hyundai Tucson и замыкающий десятку Toyota RAV4, также показавший за август рост на треть, но в абсолютных цифрах оказавшийся последним.