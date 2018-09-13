В Европейском университете посчитали пришедших абитуриентов. Половина - из других регионов

Прием документов от абитуриентов завершил Европейский университет в Петербурге. В ближайшее время частный вуз начнет проводить вступительные испытания.

Как рассказали «Фонтанке» в ректорате ЕУ 13 сентября, зарегистрировано 171 заявление, больше всего – на программы факультета антропологии и факультета истории искусств. Среди абитуриентов – 57% женщины, 43% мужчины, 49% из Петербурга, 51% из других регионов (Томск, Омск, Казань, Пермь, Владивосток). Возраст самого старшего поступающего – 57 лет, самого молодого – 21 год.

Всего Европейский университет намерен взять на обучение 105 человек. Учебный год начнется в октябре.

Рособрнадзор 10 августа снова разрешил учебному заведению заниматься своей деятельностью. Этому предшествовала двухлетняя борьба ЕУ за возможность обучать студентов.