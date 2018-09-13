В Европейском университете посчитали пришедших абитуриентов. Половина - из других регионов
Прием документов от абитуриентов завершил Европейский университет в Петербурге. В ближайшее время частный вуз начнет проводить вступительные испытания.
Как рассказали «Фонтанке» в ректорате ЕУ 13 сентября, зарегистрировано 171 заявление, больше всего – на программы факультета антропологии и факультета истории искусств. Среди абитуриентов – 57% женщины, 43% мужчины, 49% из Петербурга, 51% из других регионов (Томск, Омск, Казань, Пермь, Владивосток). Возраст самого старшего поступающего – 57 лет, самого молодого – 21 год.
Всего Европейский университет намерен взять на обучение 105 человек. Учебный год начнется в октябре.
Рособрнадзор 10 августа снова разрешил учебному заведению заниматься своей деятельностью. Этому предшествовала двухлетняя борьба ЕУ за возможность обучать студентов.
Справка:
Гонения на Европейский университет начались в 2016 году. По сути, их инициатором стал бывший городской, ныне думский депутат Виталий Милонов, которому якобы студенты пожаловались на то, что их заставляли писать работы в защиту ЛГБТ. Некоторые связывали полосу невезения с фигурой экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина (членом попечительского совета вуза) — будто бы проблемы были выгодны его политическим конкурентам. Последние два года Европейский выполнял функции научного центра. Защитники университета митинговали, писали петиции, письма и запросы. Европейский университет был основан в 1994 году, он стал одним из первых частных университетов в России. Это небольшой магистерский вуз с исключительно гуманитарным профилем, рассчитанный на обучение 226 студентов. В университете пять факультетов. В попечительский совет университета входят экс-министр финансов Алексей Кудрин и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.