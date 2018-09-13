ГУ «ДОДД» просит петербуржцев рассказать, куда они ездят по Петергофскому шоссе

На перекрёстке Петергофского шоссе и улиц Адмирала Трибуца и Пограничника Гарькавого в Петербурге может быть изменена схема движения. ГУ «Дирекция по организации дорожного движения» рассматривает варианты перераспределения транспортных потоков для повышения пропускной способности перекрёстка – в первую очередь ради создания комфортных условий для выезда из микрорайона в утренние часы пик.

Проезжие части здесь двухполосные, при этом открыты повороты налево, что тормозит потоки в прямом направлении. Пробки возникают и по утрам, и по вечерам. Ширины дороги не хватает, и от чего-то надо отказываться. Но от чего?

«Чтобы понять, как перераспределятся транспортные потоки, надо выяснить спрос на направления движения, – объясняет «Фонтанке» 13 сентября главный специалист дирекции Дмитрий Попов. – Если мы закроем левые повороты, то повысим пропускную способность прямого хода и правых поворотов. Но сейчас все повороты налево востребованы. Прежде чем их закрыть, мы должны продумать и предоставить людям альтернативу».

Вечером поток более сконцентрирован – большая часть транспорта движется в одном направлении. А утром жители спальных районов разъезжаются по разным маршрутам, и аналитикам ГУ «ДОДД» необходимо выяснить, по каким именно. Поэтому автомобилистов, пользующихся этим перекрёстком, просят принять участие в опросе, размещённом на сайте учреждения, и рассказать, когда и по какому маршруту они здесь ездят.

Данная деятельность осуществляется ГУ «ДОДД» в рамках текущей работы над транспортной ситуацией в городе.