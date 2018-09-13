Рубль серьезно укрепляется к евро и доллару, несмотря на санкции

Российская валюта дорожает на фоне европейской и американской, несмотря на новые санкции и вывод капитала из страны.

Официальный курс доллара, установленный ЦБ на пятницу, упал на 93,58 копейки — до 68,637 рубля, а евро на 87,89 копейки — до 79,7699 рубля. Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, также снизилась на 91 копейку и составит 73,65 рубля.

Накануне в совете Евросоюза (ЕС) приняли решение о продлении антироссийских санкций, которые были наложены из-за «подрыва территориальной целостности Украины». А Дональд Трамп ввел новые санкции за вмешательство в выборы. Тем не менее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что краткосрочное ослабление было связано с выводом капитала из страны, а «равновесный курс» находится на отметке около 50 рублей за доллар, так что американская валюта будет в среднесрочном и долгосрочном прогнозе стремиться к показателю 63 – 64 рубля за доллар.