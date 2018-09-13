Эхо войны: Как старые ДОТы на «линии Сталина» очищают от радиации

Покрытый мхом старый бетонный ДОТ неподалеку от Белоострова оцеплен лентой и помечен значком «Радиация» - здесь ведутся работы с радиоактивным загрязнением, которое обнаружили в прошлом году. ФГУП «РосРАО» дезактивирует пять подобных точек, относящихся к территории города. «Фонтанка» посмотрела, как это происходит.

Валентин Илюшин/"Фонтанка.ру"

На укрепления часто забредают искатели приключений и металлолома, и как-то раз забрели экологи с дозиметром, которые и сообщили, что долговременные огневые точки (ДОТы) фонят. Например, на объекте в Белоострове обнаружилось, что доза радиоактивного излучения внутри достигает примерно 80 – 100 микрозиверт в час, при том что для производственных помещений не должно быть больше 0,6 – 0,3 мЗв в час.

Экологи забили тревогу, проблему пришлось срочно решать. Петербургский комитет по природопользованию объявил конкурс на работы по дезактивации радиоактивного загрязнения на пяти ДОТах на территории города. «РосРАО» победили в этом конкурсе – по условиям ТЗ компании нужно провести дезактивацию и вывезти радиоактивные отходы из ДОТов. Вывозят их на одно из предприятий областного отделения компании в Сосновом Бору. Эти отходы по классу относятся к низкоактивным. В Сосновом Бору их переработают и кондиционируют до состояния, в котором они будут окончательно храниться после передачи национальному оператору (согласно закону по обращению с радиоактивными отходами).

Александр Плотников, заместитель директора Ленинградского отделения ФГУП «РосРАО» по территориальной безопасности и обращению с радиоактивными отходами, рассказал «Фонтанке», откуда в военных укреплениях взялась радиация.

– Перед тем, как начать работы, мы провели обследование, определили вид радионуклида, характер загрязнения. Оказалось, что везде мы имеем дело с радием-226 (Ra-226). Опасность этого изотопа в том, что он одновременно производит и альфа-, и гамма-излучение. Особенно опасен, если попадает внутрь организма при вдыхании.

По словам Плотникова, на территории Карельского укрепрайона, который еще называют сталинской линией, 230 ДОТов, которые строились с 1928 по 1938 год. Укрепления использовались во время Великой Отечественной войны, а после, в 40 – 50-е годы, ДОТы стали достраивать и реконструировать. И вот при этой реконструкции решили использовать так называемые светосоставы постоянного действия (СПД). Электричество было подведено далеко не ко всем ДОТам, и нужна была подсветка для точного наведения оружия в темноте.

– Берется способное светиться вещество – люминофор, – пояснил Плотников. – Чтобы оно светилось, на него необходимо воздействовать либо солнечным светом, либо электромагнитным полем, либо радиацией. В этом случае как раз применяли краску, куда входил сульфат цинка люминофора, а в качестве альфа-излучателя использовали радий-226. Этой краской покрывали пластины шириной 250 – 300 мм и длиной около метра, которые крепились над пулеметом и линейкой, по которой он двигался и направлялся. Со временем люминофор выгорел, и сегодня пластины уже не светятся, но радиационное излучение осталось.

Обследование «РосРАО» показало, что на всех пяти ДОТах Петербурга картина она и та же – некогда светящаяся краска с висящей металлической пластины ссыпалась, упала на станок, куда крепился пулемет, попала на линейки и рельсы, на коммуникации, на бетонный пол. В 50-е годы вопрос опасности такого состава не был хорошо изучен и СПД активно использовали. Вплоть до 80-х годов советские предприятия продолжали выпускать приборы со светящимися метками, и везде применялись СПД с радием-226. В Московском историческом музее даже есть картина, написанная с применением светосостава.

– Когда места с загрязнениями уже определены, возможны несколько вариантов дельнейшей работы, – рассказал Плотников. – Первый – простая уборка, если загрязнена какая-то деталь, ее удаляют, герметично упаковывают и вывозят. Второй – работа со ссыпавшимся мелким мусором. Его сметают, скучивают и удаляют. Третий способ дезактивации – когда необходимо применять какой-то инструмент. Например, болгарки для снятия панелей или долбежный инструмент, чтобы убрать слой бетона.

Естественно, при таких работах возникает радиоактивный аэрозоль, пыль. Но все сотрудники «РосРАО» защищены, мощности дозы на месте контролируются.

На обработку одного ДОТа без резки бетона и станков уходит два дня. По факту работы по дезактивации оказалось гораздо больше, чем изначально прописывали в ТЗ, – примерно в 10 раз. Все осложняет характер загрязнения – внутри ДОТов очень много продуктов коррозии, осыпавшиеся элементы попали на пористый бетон и впитались. Частицы загрязненного ржавого металла могли попасть в щели и трещины. По словам сотрудников «РосРАО», чтобы получить чистейшее помещение, надо вырезать пораженные элементы и свезти на захоронение, и для этого необходимо снимать 2 – 4 сантиметра бетона, а это совсем другие трудозатраты.

Несомненно, собиратели металлолома побывали на некоторых ДОТах, но изнутри ничего не выносили, только снаружи. Так, например, в Белоострове спилили металлическую решетку на входе. Внутри остались пулеметные станки и большая металлическая дверь, которую физически невозможно вынести.

Всего из 230 ДОТов Карельского укрепрайона загрязнены около 60, точное число еще предстоит выяснить. При этом большинство укреплений находится на территории Ленинградской области. В Петербурге работы по дезактивации ДОТов закончатся к 31 октября. Итоговую работу у «РосРАО» будет принимать Роспотребнадзор.

Анна Романова, специально для "Фонтанки.ру"