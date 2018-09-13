У арестованных украинских радикалов нашли ключи от камер

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что у экс-бойцов расформированного за мародерство батальона «Торнадо», устроивших бунт в Лукьяновском СИЗО Киева, были ключи от камер. Об этом он сообщил в эфире телеканала «112 Украина».

«У всех "торнадовцов" были магнитные карточки, которые позволяли им выйти на улицу. Не только ключи, а магнитные карточки… На улицу Дегтяревскую. Когда мы попытались [пройти при помощи карточек] — все двери открывались, все вышли», — сказал Матиос.

По словам прокурора, за полтора года в камере, в которой содержались бывшие бойцы «Торнадо», не было проведено ни одного обыска, хотя по правилам их необходимо проводить раз в неделю. Матиос добавил, что после задержания «торнадовцев» в их камерах обнаружили 142 телефона.

Бунт «торнадовцов» произошел 9 августа. При попытке этапировать их из СИЗО заключенные оказали сопротивление и забаррикадировались в камерах. Они использовали самодельные гранаты, а также угрожали поджечь сотрудника правоохранительных органов. Спецназ подавил бунт и разоружил «торнадовцов».

Добровольческий батальон «Торнадо» в составе МВД Украины создали в октябре 2014 года на базе ранее расформированного за мародерство батальона «Шахтерск». В июне 2015 года глава МВД Арсен Аваков расформировал и этот батальон. В апреле 2017 года восемь бывших бойцов подразделения приговорили к тюремному заключению за изнасилование, мародерство, истязание и похищение.