«Жизнь перевернули с ног на голову и сломали». - Подозреваемые в отравлении Скрипалей дали свое первое интервью

Александр Петров и Руслан Боширов, которых полиция Великобритании подозревает в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, дали свое первое интервью, где отвергли все обвинения.

Мужчины признались, что Петров и Боширов – это их настоящие имена и британские власти распространяют именно их фотографии. «Жизнь перевернули с ног на голову и сломали», – признался RT 13 сентября Боширов.

«С самого начала мы планировали приехать в Лондон и оторваться, грубо говоря. Это была не бизнес-поездка. Мы распланировали так, что мы и в Лондоне побываем, и съездим в Солсбери», – отметил подозреваемый Петров. По его словам, знакомые давно рекомендовали «посетить этот прекрасный город», в котором есть старинный собор.

Кроме того, они отвергли информацию полиции, что привезли с собой флакон духов Nina Ricci, где хранился нервно-паралитический газ "Новичок" для отравления Скрипалей. «Нормальным мужикам с собой возить женские духи — это не глупо?» – спросил Боширов, отметив, что парфюм французского модного дома явно привлек бы внимание на таможне.

5 сентября Королевская прокурорская служба обвинила в отравлении Скрипалей граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала их офицерами ГРУ Минобороны России.

Бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля вместе с дочерью обнаружили без сознания в британском Солсбери 4 марта текущего года. Власти Великобритании считают, что семья была отравлена «Новичком» – нервно-паралитическим веществом, которое разработали советские ученые. Позже отравились житель Эймсбери Чарли Роули со спутницей. Предположительно пара нашла флакон с отравляющим веществом в парке, откуда забрали Скрипалей. Россия обвинения в отравлениях категорически отрицает. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.