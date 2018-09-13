Подозреваемые в отравлении Скрипалей боятся за свою жизнь

Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания подозревает в отравлении в Солсбери, рассказали, что их жизнь в один день превратилась в кошмар и теперь они боятся выходить на улицу.

кадр из видео/RT

"Наша жизнь превратилась в кошмар. Мы не понимали, что нам делать, куда нам идти<...>. Мы в таких непонятках, куда нам сунуться", – отметил 13 сентября подозреваемый Петров. По его словам, у мужчин даже была мысль обратиться в посольство Великобритании в России, чтобы рассказать, что они непричастны к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Петров признался, что теперь они опасаются за свою жизнь. "Мы на улицу выйти на можем. Мы опасаемся за жизнь, за близких, за тех людей, кто нас знает, – резюмировал второй подозреваемый. – Как мы себя можем вести по-другому, если каждый день по телевизору показывают?"

"На весь экран две фотографии. Включаешь радио – Петров, включаешь телевизор – Боширов. Как бы вы жили? Мне страшно. Я опасаюсь. Я напуган. Я не знаю, что будет завтра", – резюмировал Боширов.

Петров отметил, что уже перестал смотреть новости, чтобы не натыкаться на информацию о себе. Он заявил, что хотел бы, чтобы их оставили в покое, так как они не агенты ГРУ и непричастны к отравлению в Солбсери.