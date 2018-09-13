На Ветеранов грузовик выронил пиво

Курьёзный инцидент произошёл около полудня 13 сентября на перекрёстке проспекта Ветеранов и улицы Лёни Голикова.

Из «Газели» на ходу вывалилась «пара ящиков пива», сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

В комментариях отчитался Егор – по всей видимости, водитель грузовика: «Два мужика помогли, за что им огромное спасибо. Никто ничего не брал, на удивление. Да и я бы не позволил».

Прошлым летом на Нефтяной дороге грузовик также «потерял» пиво, и в тот же день в его компании заявили, что водитель будет уволен. Той же осенью на КАД опрокинулся грузовик и засыпал проезжую часть тушками куриц, а на Бухарестской улице хлебовозку пытались водрузить на эвакуатор, но неудачно, и булки оказались на дороге.

В США этой зимой автомобиль, перевозивший крупную сумму денег, попал в ДТП. После столкновения купюры в 5, 10 и 20 долларов высыпались на дорогу, вследствие чего её пришлось перекрыть.

В Петербурге был похожий случай. Мотоциклист на ЗСД «выбросил на ветер» 12 миллионов – «Фонтанка» показывала видео. Часть этой суммы ему вернули.