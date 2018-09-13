Смольнинский суд отказал Пивоварову. Тот пытался оспорить перенос митинга против пенсионной реформы в Удельный парк

Смольнинский районный суд не удовлетворил иск лидера петербургского отделения «Открытой России» Андрея Пивоварова. Тот требовал отменить незаконный, по его утверждению, перенос митинга против пенсионной реформы с площади Ленина в Удельный парк.

Об отказе в удовлетворении административного иска 13 сентября сообщает Объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Напомним, политик оспаривал отзыв согласования митинга против пенсионной реформы, который должен был состояться 16 сентября на площади Ленина. Административный иск был зарегистрирован 11 сентября. Ответчиком выступал комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Петербурга. Оппозиционер ссылался на постановление пленума Верховного суда, по которому «менять ранее согласованное место проведения публичного мероприятия не допускается».

10 сентября стало известно, что следующую акцию против пенсионной реформы Смольный перенес в другое место. Правительство сослалось на затянувшийся ремонт «Царь-трубы», лопнувшей накануне согласованного митинга петербургской команды Алексея Навального.