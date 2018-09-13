Напротив Петропавловской крепости соорудили виселицу

Появление в центре Петербурга необычной деревянной конструкции, в которой угадывается виселица, удивило и даже, пожалуй, напугало некоторых петербуржцев, впечатлённых наказаниями после митинга против пенсионной реформы. Виселицу смонтировали к утру 13 сентября на Кронверкской набережной напротив Петропавловской крепости.

Действительно, на этом месте повесили пять человек, выступивших против власти. Это произошло без малого 200 лет назад, а казнены были декабристы Пестель, Рылеев, Муравьёв-Апостол, Бестужев-Рюмин и Каховский.

В ближайшие же дни здесь будут снимать фильм «Союз спасения», посвящённый декабристам. Самое серьёзное, что грозит нашим современникам, это временное закрытие движения транспорта по набережной в связи со съёмками.

Действие картины «Союз спасения» происходит в первой четверти XIX века. В основе сюжета, по данным СМИ, – история военного заговора, атмосфера внутри общества декабристов. Тайные сообщества объединяются в одну силу под названием «Союз спасения». Фильм снимает кинокомпания «Дирекция кино», продюсер Анатолий Максимов, режиссёр Андрей Кравчук. В прокат фильм планируется выпустить в декабре 2019 года.

Казнь пяти декабристов – Пестеля, Рылеева, Муравьева-Апостола, Бестужева-Рюмина и Каховского – состоялась в ночь на (13) 25 июля 1826 года на восточном земляном валу кронверка Петропавловской крепости. Полицмейстер прочитал сентенцию Верховного суда, которая оканчивалась словами: «...за такие злодеяния повесить!» Как сообщалось в донесении Николаю I, «по неопытности наших палачей и неумению устраивать виселицы при первом разе трое, а именно: Рылеев, Каховский и Муравьев-Апостол сорвались, но вскоре опять были повешены». Мало того, оказалось, что повешенный Пестель носками ног доставал до досок, в результате чего его агония растянулась почти на полчаса, вспоминали очевидцы. Некоторым из свидетелей стало дурно.

Всего под следствие по делу декабристов попали около 600 человек.

Кадр из фильма «Звезда пленительного счастья»

В 1975 году, в связи со 150-летием со дня восстания, на валу кронверка был сооружен гранитный обелиск в память казнённых декабристов.