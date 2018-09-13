Напротив Петропавловской крепости соорудили виселицу
Появление в центре Петербурга необычной деревянной конструкции, в которой угадывается виселица, удивило и даже, пожалуй, напугало некоторых петербуржцев, впечатлённых наказаниями после митинга против пенсионной реформы. Виселицу смонтировали к утру 13 сентября на Кронверкской набережной напротив Петропавловской крепости.
Действительно, на этом месте повесили пять человек, выступивших против власти. Это произошло без малого 200 лет назад, а казнены были декабристы Пестель, Рылеев, Муравьёв-Апостол, Бестужев-Рюмин и Каховский.
В ближайшие же дни здесь будут снимать фильм «Союз спасения», посвящённый декабристам. Самое серьёзное, что грозит нашим современникам, это временное закрытие движения транспорта по набережной в связи со съёмками.
Действие картины «Союз спасения» происходит в первой четверти XIX века. В основе сюжета, по данным СМИ, – история военного заговора, атмосфера внутри общества декабристов. Тайные сообщества объединяются в одну силу под названием «Союз спасения». Фильм снимает кинокомпания «Дирекция кино», продюсер Анатолий Максимов, режиссёр Андрей Кравчук. В прокат фильм планируется выпустить в декабре 2019 года.
Казнь пяти декабристов – Пестеля, Рылеева, Муравьева-Апостола, Бестужева-Рюмина и Каховского – состоялась в ночь на (13) 25 июля 1826 года на восточном земляном валу кронверка Петропавловской крепости. Полицмейстер прочитал сентенцию Верховного суда, которая оканчивалась словами: «...за такие злодеяния повесить!» Как сообщалось в донесении Николаю I, «по неопытности наших палачей и неумению устраивать виселицы при первом разе трое, а именно: Рылеев, Каховский и Муравьев-Апостол сорвались, но вскоре опять были повешены». Мало того, оказалось, что повешенный Пестель носками ног доставал до досок, в результате чего его агония растянулась почти на полчаса, вспоминали очевидцы. Некоторым из свидетелей стало дурно.
Всего под следствие по делу декабристов попали около 600 человек.
В 1975 году, в связи со 150-летием со дня восстания, на валу кронверка был сооружен гранитный обелиск в память казнённых декабристов.