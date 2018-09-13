В Петербурге появится новая набережная

Компания Л1

В сентябре будут завершены работы по благоустройству набережной на территории жилого комплекса «Премьер Палас». На данный момент сотрудники Компании Л1 ведут работы по строительству пирса и благоустройству прогулочной зоны.

Со стороны ЖК к пирсу будут вести декоративные дорожки. К окончанию строительства комплекса – второй квартал 2019 года – на набережной появится декоративный маяк.

Набережная станет одной из новых достопримечательностей Петроградской стороны. В будущем планируется ее продление вдоль русла Малой Невки до места впадения реки Ждановки.

Компания Л1

Справка:

ЖК «Премьер Палас» расположен на набережной Адмирала Лазарева, в обжитой части Петроградского района. Внутренняя инфраструктура жилого комплекса включает в себя фитнес-центр, spa-салон, детский клуб и частный детский сад, банкетный зал, пекарню, службу круглосуточной охраны, теплый подземный паркинг.

В 2012 году первая очередь комплекса стала финалистом конкурса Urban Awards в номинации «Жилой комплекс года бизнес-класса», а в июне 2013 года он получил престижную национальную премию «Рекорды рынка недвижимости» как лучший жилой комплекс Санкт-Петербурга 2013 года.

ЖК "Премьер Палас" – застройщик ООО «Л1-4», проектная декларация на сайте https://www.l1-stroy.ru/gk-premier-palas/dokumenty

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