На "Востоке-2018" российская армия использует секретное оружие
Новейшие российские радиоэлектронные комплексы по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) «Силок-01» и «Житель» впервые будут применяться на масштабных маневрах «Восток-2018», сообщает 13 сентября Минобороны России.
"Расчеты комплексов радиоэлектронной борьбы «Силок-01» и «Житель» будут круглосуточно мониторить воздушное пространство в районах размещения войск (сил) для защиты важных объектов от нападения ударных беспилотных летательных аппаратов условного противника на командные пункты и другие важные объекты, – поясняет оборонное ведомство. – Новейшие средства борьбы с БПЛА способны дистанционно посадить низколетящие летательные аппараты условного противника. Данные комплексы поступили на вооружение подразделений войск радиоэлектронной борьбы Центрального военного округа в 2018 году, и на масштабных маневрах применяются впервые".
Комплекс «Силок» относится к новейшим разработкам в области радиоэлектронной борьбы. Он предназначен для обнаружения беспилотных летательных аппаратов в автоматическом режиме, самостоятельного определения их координат и появления на различных диапазонах рабочих частот. «Житель» способен засечь и подавить разведывательную аппаратуру, установленную на беспилотном летательном аппарате, на любой высоте при любых диапазонах частот.
Оба комплекса успешно зарекомендовали себя в Сирийской Арабской Республике, добавили в МО РФ.
Справка:
С 11 по 17 сентября в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2018 год под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии С.К.Шойгу на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России, прилегающих акваториях Тихого океана проводятся маневры войск (сил) «Восток-2018».
К ним привлекаются органы военного управления, войска (силы) Восточного и Центрального военных округов, силы (войска) Северного флота, соединения Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил. Всего в маневрах принимают участие около 300 тыс. военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.