На "Востоке-2018" российская армия использует секретное оружие

Новейшие российские радиоэлектронные комплексы по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) «Силок-01» и «Житель» впервые будут применяться на масштабных маневрах «Восток-2018», сообщает 13 сентября Минобороны России.

"Расчеты комплексов радиоэлектронной борьбы «Силок-01» и «Житель» будут круглосуточно мониторить воздушное пространство в районах размещения войск (сил) для защиты важных объектов от нападения ударных беспилотных летательных аппаратов условного противника на командные пункты и другие важные объекты, – поясняет оборонное ведомство. – Новейшие средства борьбы с БПЛА способны дистанционно посадить низколетящие летательные аппараты условного противника. Данные комплексы поступили на вооружение подразделений войск радиоэлектронной борьбы Центрального военного округа в 2018 году, и на масштабных маневрах применяются впервые".

Комплекс «Силок» относится к новейшим разработкам в области радиоэлектронной борьбы. Он предназначен для обнаружения беспилотных летательных аппаратов в автоматическом режиме, самостоятельного определения их координат и появления на различных диапазонах рабочих частот. «Житель» способен засечь и подавить разведывательную аппаратуру, установленную на беспилотном летательном аппарате, на любой высоте при любых диапазонах частот.

Оба комплекса успешно зарекомендовали себя в Сирийской Арабской Республике, добавили в МО РФ.