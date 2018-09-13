ФАС нашла нарушения в закупке компьютеров на 1 млрд рублей и заставило МВД обосновать, чем Windows 7 лучше российских аналогов

Федеральная антимонопольная служба России выдала предписание МВД об устранении нарушений в документации на закупку более 30 тысяч компьютеров с операционной системой Windows 7. Ведомство было готово заплатить за технику более 1 млрд рублей, но должным образом не объяснило, почему машины должны быть именно с Windows. Об этом 13 сентября «Фонтанке» рассказал подавший жалобу на правоохранителей активист московского народного фронта и председатель организации «СТОПкартель» Александр Кулаков.

Обращаясь в ФАС, активист руководствовался Постановлением федерального правительства «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Оно предусматривает возможность использования иностранных операционных систем, но только в том случае, если запрет невозможно соблюсти. При этом заказчику необходимо указать, по каким причинам нельзя исполнить постановление правительства.

«Аналоги операционных систем уже разработаны многими российскими компаниями, в том числе дочкой корпорации «Ростех», и могут использоваться в МВД и других госструктурах. Нельзя допустить, чтобы в один момент, при введении новых санкций США о запрете использования программ корпорации Microsoft, вся компьютерная сеть МВД, других госструктур и их персональные компьютеры оказались парализованы. Президент РФ не зря говорил о необходимости импортозамещения иностранного софта отечественным... так почему же в МВД не думают об этом и продолжают закупать иностранный софт?» – рассказывает Александр Кулаков.

Как сообщается в решении ФАС, в обосновании МВД нет указаний на конкретные характеристики, по которым операционные системы из реестра разрешенных к использованию не соответствуют нуждам ведомства. В итоге антимонопольщики выдали МВД предписание с требованием переписать аукционную документацию до 24 октября 2018 года.