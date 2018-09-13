Что продемонстрировали Apple на презентации 12 сентября? Рассказывает КЕЙ

Магазин "Кей"

На презентации компании Apple, которую миллионы людей ждали с замиранием сердца, было показано целых 3 новых iPhone и обновленные Apple Watch. Узнаем подробности у КЕЙ.

Apple Watch Series 4

Первое, что бросается в глаза – больший размер в 40 мм и 45 мм по сравнению с предшественниками. Часы будут работать на двухъядерном процессоре и станут в 2 раза производительнее. Заявленное время работы от аккумулятора – 18 часов.

Теперь часы способны не просто измерять сердечный пульс, но и строить полноценные кардиограммы. Кроме того, «купертиновцы» добавили в часы функцию анализа падений, благодаря чему ваши Apple Watch смогут отправлять сообщения в службу спасения при критических ситуациях.

Apple Watch Series 4 будут представлены в золотом, серебренном, в золотой нержавейке и сером цвете.

Флагманские iPhone Xs и Xs Max

Оба смартфона работают на обновленном процессоре A12 Bionic, который является самым мощным чипом, когда-либо используемым в мобильных устройствах.

Оба новых iPhone получили по OLED-дисплею с диагоналями 5,8 и 6,5 соответственно. Как и предшественник, они будут оснащены двойной камерой с 12 Мп и большим количеством программных доработок. «Купертиновцы» заявили, что во время съемки будет совершаться до триллиона параллельных процессов для улучшения снимков. Настоящим прорывом стала функция изменения значения резкости уже на готовых снимках.

С точки зрения работы от батареи iPhone Xs сможет работать на одном заряде на 30 минут дольше, чем предшественник, а Xs Max – на 1,5 часа. Нововведение, которого ждали уже давно – две сим-карты будет доступно только китайцам, так как реализовано оно через технологию eSIM.

iPhone Xs и Xs Max можно будет купить в черном, золотом и серебристом цвете.

Упрощенный iPhone Xr

Компания Apple представила также новый бюджетный смартфон, которые получил название iPhone Xr и представлен сразу в 6 оттенках – черном, белом, красном, синем, коралловом и желтом. Корпус бюджетника выполнен из алюминия (у iPhone Xs и Xs Max – из стали).

Он также работает на базе процессора A12 Bionic, имеет одиночную камеру на 12 Мп, пыле- и влагозащиту IP67. Наибольшая экономия достигается за счет использования LCD-дисплея.