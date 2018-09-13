18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+16°C
/ Завтра: +16
$ 68.64р
79.77р
15:00 13.09.2018
Расширенный поиск

Город
Публикуется на правах рекламы
13.09.2018 12:23
Печать

Что продемонстрировали Apple на презентации 12 сентября? Рассказывает КЕЙ

Что продемонстрировали Apple на презентации 12 сентября? Рассказывает КЕЙ

Магазин "Кей"

На презентации компании Apple, которую миллионы людей ждали с замиранием сердца, было показано целых 3 новых iPhone и обновленные Apple Watch. Узнаем подробности у КЕЙ.

Apple Watch Series 4

Первое, что бросается в глаза – больший размер в 40 мм и 45 мм по сравнению с предшественниками. Часы будут работать на двухъядерном процессоре и станут в 2 раза производительнее. Заявленное время работы от аккумулятора – 18 часов.

Теперь часы способны не просто измерять сердечный пульс, но и строить полноценные кардиограммы. Кроме того, «купертиновцы» добавили в часы функцию анализа падений, благодаря чему ваши Apple Watch смогут отправлять сообщения в службу спасения при критических ситуациях.    

Apple Watch Series 4 будут представлены в золотом, серебренном, в золотой нержавейке и сером цвете.

Флагманские iPhone Xs и Xs Max

Оба смартфона работают на обновленном процессоре A12 Bionic, который является самым мощным чипом, когда-либо используемым в мобильных устройствах.

Оба новых iPhone получили по OLED-дисплею с диагоналями 5,8 и 6,5 соответственно. Как и предшественник, они будут оснащены двойной камерой с 12 Мп и большим количеством программных доработок. «Купертиновцы» заявили, что во время съемки будет совершаться до триллиона параллельных процессов для улучшения снимков. Настоящим прорывом стала функция изменения значения резкости уже на готовых снимках.

С точки зрения работы от батареи iPhone Xs сможет работать на одном заряде на 30 минут дольше, чем предшественник, а Xs Max – на 1,5 часа. Нововведение, которого ждали уже давно – две сим-карты будет доступно только китайцам, так как реализовано оно через технологию eSIM.

iPhone Xs и Xs Max можно будет купить в черном, золотом и серебристом цвете.

Упрощенный iPhone Xr

Компания Apple представила также новый бюджетный смартфон, которые получил название iPhone Xr и представлен сразу в 6 оттенках – черном, белом, красном, синем, коралловом и желтом. Корпус бюджетника выполнен из алюминия (у iPhone Xs и Xs Max – из стали).

Он также работает на базе процессора A12 Bionic, имеет одиночную камеру на 12 Мп, пыле- и влагозащиту IP67. Наибольшая экономия достигается за счет использования LCD-дисплея.

 

Новости компаний
фото предоставлено компанией Japonica
13.09.2018 14:43

Japonica представила новинку - увлажняющий шампунь из Японии

Официальный продавец японской косметики в России Japonica представляет новинку на российском рынке - линию бессульфатных и бессиликоновых средств по уходу за волосами Moist Diane*, созданных с применением растительных экстрактов и натуральных масел.
Компания Л1
13.09.2018 12:43

В Петербурге появится новая набережная

В сентябре будут завершены работы по благоустройству набережной на территории жилого комплекса «Премьер Палас». На данный момент сотрудники Компании Л1 ведут работы по строительству пирса и благоустройству прогулочной зоны
Магазин "Кей"
13.09.2018 12:23

Что продемонстрировали Apple на презентации 12 сентября? Рассказывает КЕЙ

На презентации компании Apple, которую миллионы людей ждали с замиранием сердца, было показано целых 3 новых iPhone и обновленные Apple Watch. Узнаем подробности у КЕЙ
предоставлено компанией ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
13.09.2018 12:19

"Дальпитерстрой" планирует построить самую большую школу в Петербурге

В четвертом квартале 2018 года СК "Дальпитерстрой" планирует приступить к строительству школы на 1650 учащихся в Парголово - самой крупной в городе на сегодняшний день.
фото предоставлено авиакомпанией "Уральские авиалинии"
13.09.2018 10:00

«Уральские авиалинии» перевезли более шести миллионов пассажиров

«Уральские авиалинии» перевезли более шести миллионов пассажиров за восемь месяцев текущего года. Только за август было перевезено более миллиона человек
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
12.09.2018 18:16

Аэрофлот возглавляет рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний уже третий месяц

Компания «Аэрофлот» третий месяц подряд занимает первое место по пунктуальности в мире среди крупнейших авиакомпаний. Почти 90% рейсов аваиперевозчика прибыли в пункт назначения по расписанию.
ПАО «Группа ЛСР»
12.09.2018 14:12

Стартовали продажи в новом доме «Новой Охты»

«Группа ЛСР» вывела в продажу новый пул квартир в жилом комплексе «Новая Охта», который компания строит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Предложение пополнилось на 140 вариантов в доме №12
Ленстройтрест
12.09.2018 12:51

В голландском квартале «Янила Кантри» сдан новый корпус

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала ООО «ЛСТ Девелопмент» – дочерней структуре ГК «Ленстройтрест» – разрешение на ввод в эксплуатацию 4-го корпуса второй очереди ЖК «Янила Кантри»
Setl City
12.09.2018 12:00

ЖК «Солнечный город» – лидер онлайн-голосования премии RREF Awards

ЖК «Солнечный город» от Setl City возглавил тройку лидеров конкурса RREF Awards по результатам народного голосования в номинации «Комфортная среда (регионы России)». На следующем этапе экспертное жюри выберет победителя из числа жилых комплексов, вошедших в шорт-лист
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
12.09.2018 11:32

Банк «Санкт-Петербург» присоединился к сервису денежных переводов Samsung Pay

Клиенты банка «Санкт-Петербург» – владельцы смартфонов Samsung и держатели карт Mastercard – теперь могут делать переводы с карты, добавленной в Samsung Pay, на любую карту российского банка. При этом не имеет значения, является ли получатель пользователем приложения или смартфона Samsung
ПАО «Группа ЛСР»
11.09.2018 17:00

«Группа ЛСР» открыла продажи в новом проекте бизнес-класса Riviere Noire

«Группа ЛСР» объявляет о старте продаж квартир в жилом комплексе Riviere Noire, который возводится на границе Петроградского и Приморского районов Санкт-Петербурга
«Главстрой-СПб»
11.09.2018 16:43

«Главстрой – Санкт-Петербург» назвал победителей конкурса проектов благоустройства ЖК «Северная долина»

Компания «Главстрой-Санкт-Петербург» и ИД «БАЛТИКУМ» подвели итоги конкурса «Северная долина» – будущее Выборгского района». Имена победителей были названы на торжественной церемонии открытия выставки работ финалистов конкурса. Победителем стал проект «Север»