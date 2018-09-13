Симоньян пообещала эфир с Петровым и Бошировым в ближайшие часы. Они сами вышли на главреда RT
Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых власти Великобритании назвали предполагаемыми отравителями Скрипалей, дали интервью телеканалу Russia Today. Об этом 13 сентября сообщила в соцсетях главный редактор RT Маргарита Симоньян.
«Не знаю, с кем вы провели вчерашний вечер, а я провела его с Петровым и Бошировым. Не шучу. Каминг сун», — написала она в своем Telegram-канале.
Журналист утверждает, что Петров и Боширов позвонили ей сами — на мобильный телефон («Мой мобильный реально знают все, даже курьеры, которые развозят цветы на 8-е марта», – добавила она.) Свой выбор объяснили тем, что знают Симоньян по эфирам, читают ее соцсети и поэтому «доверяют».
«Интервью было на русском. Сейчас его переводят на английский и другие наши языковые версии», – отметила главред RT .
По ее словам, интервью выйдет в эфир телеканала уже в ближайшие часы.
Напомним, утром 12 сентября Владимир Путин заявил, что Петров и Боширов найдены. Позднее племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала, что «отравители» Скрипалей на самом деле «простые люди». Спустя еще некоторое время назад стало известно, что Александр Петров вышел на связь с журналистами «Вестей 24» и пообещал на следующей неделе прокомментировать историю, наделавшую столько шума.
Справка:
5 сентября Королевская прокурорская служба обвинила в отравлении Скрипалей граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала их офицерами ГРУ Минобороны России.
Бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля вместе с дочерью обнаружили без сознания в британском Солсбери 4 марта текущего года. Власти Великобритании считают, что семья была отравлена «Новичком» – нервно-паралитическим веществом, которое разработали советские ученые. Позже отравились житель Эймсбери Чарли Роули со спутницей. Предположительно, пара нашла флакон с отравляющим веществом в парке, откуда забрали Скрипалей. Россия обвинения в отравлениях категорически отрицает. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.