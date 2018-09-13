Симоньян пообещала эфир с Петровым и Бошировым в ближайшие часы. Они сами вышли на главреда RT

Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых власти Великобритании назвали предполагаемыми отравителями Скрипалей, дали интервью телеканалу Russia Today. Об этом 13 сентября сообщила в соцсетях главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Не знаю, с кем вы провели вчерашний вечер, а я провела его с Петровым и Бошировым. Не шучу. Каминг сун», — написала она в своем Telegram-канале.

Журналист утверждает, что Петров и Боширов позвонили ей сами — на мобильный телефон («Мой мобильный реально знают все, даже курьеры, которые развозят цветы на 8-е марта», – добавила она.) Свой выбор объяснили тем, что знают Симоньян по эфирам, читают ее соцсети и поэтому «доверяют».

«Интервью было на русском. Сейчас его переводят на английский и другие наши языковые версии», – отметила главред RT .

По ее словам, интервью выйдет в эфир телеканала уже в ближайшие часы.

Напомним, утром 12 сентября Владимир Путин заявил, что Петров и Боширов найдены. Позднее племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала, что «отравители» Скрипалей на самом деле «простые люди». Спустя еще некоторое время назад стало известно, что Александр Петров вышел на связь с журналистами «Вестей 24» и пообещал на следующей неделе прокомментировать историю, наделавшую столько шума.