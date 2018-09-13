Вслед за Сигалом и Монсоном российский паспорт захотел получить голландский тренер сборной по рукопашному бою

Тренер сборной России по рукопашному бою, голландец Мишель ван Райт, намерен стать гражданином России и уже подал ходатайство об этом.

«Недавно я уже получил вид на жительство, надеюсь, что президент Путин войдет в нашу ситуацию и поможет с оформлением российского паспорта», – цитирует слова ван Райта «Интерфакс» 13 сентября.

Тренер женился на россиянке в 2014 году, позже они стали опекунами двух девочек.

«Российский паспорт необходим мне не только для успешной и продуктивной работы, но и для окончания процедуры оформления полной опеки над нашими с Ольгой дочками», – сказал тренер.

Напомним, в 2016 году российское гражданство получил актер Стивен Сигал, а спустя два года зарегистрировал здесь ИП. Американский боец Джеффри Монсон, который несколько лет ждал российский паспорт, тоже не остался без дела. 9 сентября он прошел в городской парламент подмосковного Красногорска.