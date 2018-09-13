Госдума ФС РФ одобрила законопроект об ответственности за увольнение перед пенсией

Госдума ФС РФ 13 сентября приняла в первом чтении президентский законопроект об уголовной ответственности за отказ в приеме на работу или увольнение лиц предпенсионного возраста. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

За такие действия нарушителю грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, или обязательные работы на срок до 360 часов.

В примечании к поправкам говорится, что "под предпенсионным возрастом понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством РФ".

В пояснительной записке указано, что проектом закона предполагается установить уголовную ответственность, для чего Уголовный кодекс предлагается дополнить статьей 144-"прим".

"На законопроект представлены положительные официальные отзывы правительства РФ и Верховного суда", – говорится в документе.

В пояснительной записке сказано, что в связи с изменением возраста выхода на пенсию "возникает опасность необоснованного отказа в приеме на работу или необоснованного увольнения лиц, достигших предпенсионного возраста".

29 августа президент России Владимир Путин в телеобращении заявил о необходимости установления административной и даже уголовной ответственности для работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу в связи с возрастом.

Законопроект, который предусматривает повышение пенсионного возраста, был принят в первом чтении в июле текущего года. Он был принят в версии, предусматривающей повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин, но как ожидается, он будет скорректирован в соответствии с президентскими предложениями о повышении пенсионного возраста для женщин до 60 лет.