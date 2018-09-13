"Дальпитерстрой" планирует построить самую большую школу в Петербурге

предоставлено компанией ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»

В четвертом квартале 2018 года СК "Дальпитерстрой" планирует приступить к строительству школы на 1650 учащихся в Парголово – самой крупной в городе на сегодняшний день.

В этой школе все будет большим: актовый зал на 1150 мест с гримерными и техническими помещениями, библиотека общей площадью 900 кв. м с пространством для индивидуальных занятий, огромная столовая с зонами для младшей и средне-старшей школы.

Начальная школа рассчитана на 600 учащихся. Для них предусмотрено 24 учебных класса. Учащиеся с 5 по 11 класс будут размещаться в 42 кабинетах. Проектная мощность образовательного учреждения – 25 человек на один кабинет.

Здание школы будет состоять из двух корпусов. В одном из них (основном) расположится учебная часть, в другом – спортивный комплекс. С основным корпусом он будет соединен двумя переходами: для учащихся начальной школы и для школьников средних и старших классов. В комплексе разместятся спортзал, два бассейна и два тренажерных зала. Снаружи будет располагаться стадион.

Школа будет оборудована специальными устройствами для маломобильных групп населения.

Проектная документация сейчас находится на стадии согласования с профильными комитетами и Управлением социального питания администрации Санкт-Петербурга. Следующим этапом станет прохождение экспертизы. По расчетам заместителя директора СК "Дальпитерстрой" Вадима Коришева, к строительным работам компания сможет приступить уже в четвертом квартале 2018 года. Расчетное время сдачи школы в эксплуатацию – через два года после начала строительства.

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