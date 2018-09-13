За просверленного на Ропшинской ангела ответит «ТВК-Инжиниринг»

Прокуратура Петербурга вынесла представление руководству компании «ТВК-Инжиниринг». На фирму возложили ответственность за просверленного ангела в ходе ремонта исторического здания на Ропшинской улице.

Как сообщает 13 сентября ведомство, оно провело проверку и пришло к выводу, что действия рабочего, который для установки водоотводной трубы просверлил барельеф в виде ангела, повлекли изменение внешнего облика фасада и могли привести к разрушению части исторического здания. Несмотря на то что дом не является объектом культурного наследия, это историческое здание и сохранность его лицевого фасада охраняется законом.

Капитальный ремонт здания по адресу: Ропшинская улица, 1/32, по заказу Фонда капитального ремонта проводит компания «ТВК-Инжиниринг». Видео, на котором запечатлено, как промышленный альпинист просверливает отверстие в животе ангела, широко разлетелось по соцсетям. Писала об этом и «Фонтанка». Сейчас дырка в барельефе устранена.

В оценке ситуации с повреждение фасада мнение прокуратуры разошлось с комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников. Ранее КГИОП не усмотрел необходимости привлекать виновных в повреждении барельефа к административной ответственности.

В свою очередь, вице-губернатор Игорь Албин предложил проверить на сохранность фасадов все исторические здания Петроградского района.