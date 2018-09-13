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Город
13.09.2018 12:04
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В Петербурге переставляют прокуроров. Нашли замену и для самого нежного района

Найдена кандидатура на позицию прокурора Петроградского района, где, как известно, скончался руководитель. «Фонтанке» понятен претендент и на опустевший Кронштадский. На Выборгский же назначен прокурор Кировского. Но как ни переставляй – три  прокурорских кресла  остаются вакантными.

По информации «Фонтанки», в ближайшее время в Генеральной прокуратуре России согласуют кандидатуру на должность прокурора Петроградского района Петербурга, после чего Юрий Чайка уже подпишет приказ на назначение.

Прокурор Петроградского района Денис Царев скоропостижно скончался в начале апреля 2018 года. По данным нашего издания, документы из прокуратуры Петербурга в Москву ушли на Дмитрия Захарова. На сегодня он еще прокурор Красносельского района Петербурга, а его перевод на другую территорию связан, в том числе и с тем, что свой пост он занимает с апреля 2009 года. То есть, согласно правилам Генпрокуратуры, он не может находиться на одном и том же месте более двух сроков – 10 лет.

Заметим, что Красносельский и Петроградские районы – фактически два мира. Если первая территория наполнена типичными для спальных районов производственными проблемами, то Петроградка считается нежной. Здесь живет чрезмерное число друзей и близких высокопоставленных лиц различного толка. К тому же Крестовский и Каменный  острова, то есть петербургские Ницца и Монако, также входят в состав района.    

Также «Фонтанка» узнала, что в кресло ушедшего в июне этого года прокурора Кронштадта Константина Юрьева планируется прокурор Адмиралтейского района Александр Дуркин. Навряд ли Александр Дуркин рад этому переводу. Конечно, Кронштадт, в связи с проведением там различных парадов и православных встреч считается статусным местом, но все же экономически уступает центру Петербурга.

Что касается Выборгского района, откуда летом уволился прокурор Дмитрий Бурдов (стал советником губернатора Петербурга), то с 17 августа на его место уже назначен прокурор Кировского района Павел Данилов. Его обязанности пока исполняет начальник отдела горпрокуратуры Валерий Узляков.

Несмотря на запланированные перемещения, интригой вновь остаются три районные вакансии: Адмиралтейский, Красносельский, Кировский.   

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