Офшор на острове Русский обзавелся первым резидентом. Бенефициар вывел акции с Кипра

Первая компания получила регистрацию в офшорной зоне на острове Русский. Резидентом-первопроходцем стал «Финвижн Холдингс», акционер банка «Восточный».

Об этом 13 сентября сообщает «Дождь» со ссылкой на РИА Новости.

Единоличным бенефициаром «Финвижн Холдингс» является Артем Аветисян. Ранее его компания находилась под кипрской юрисдикцией. Теперь Аветисяну, заключившему договор со специальным административным районом (САР), в течение полугода необходимо будет вложить в территорию не менее 50 миллионов рублей.

По словам главы Корпорации развития Дальнего Востока Дениса Тихонова, вложение частного капитала будет способствовать развитию финансового сектора. Помимо «Финвижн Холдингс» офшором на острове Русский заинтересовались еще несколько компаний, названий которых Тихонов пока не называет.

Напомним, в августе президент подписал закон о «российских офшорах» на островах Октябрьский и Русский. https://www.fontanka.ru/2018/08/03/140/ Проект был разработан Минэкономразвития как способ поддержки российских компаний, попавших под санкции.