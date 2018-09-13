Суд ЕС отклонил иски «Роснефти», Сбербанка, ВТБ и других компаний об отмене европейских санкций

Европейский суд юстиции 13 сентября отказался удовлетворить иск «Роснефти», «Газпром нефти», «Алмаз-Антея», Сбербанка, ВТБ и Внешэкономбанка, которые просили отменить экономические санкции Евросоюза, введенные после присоединения Крыма к России.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на ТАСС. В частности, «Роснефть» требовала аннулировать решение Совета ЕС от 2014 года. Документ с 31 июля того года вводил секторальные экономические ограничения против России, которые затрагивали и нефтяную компанию. Причиной наказания стали военные действия на Донбассе и присоединение Крыма.

В «Роснефти» сегодняшнее решение суда назвали незаконным, необоснованным и политизированным. Представитель компании считает, что суд не провел собственную оценку фактов по иску компании, хотя должен был это сделать. «Судебная система ЕС не прошла тест на независимость», — добавил представитель компании.

Другие истцы пока не прокомментировали решение Европейского суда юстиции.