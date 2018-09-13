Истребители-невидимки ВВС США поднимались на "перехват" российских Ту-95 вблизи Аляски

Два истребителя ВВС США F-22 Raptor "перехватили" и идентифицировали два российских стратегических бомбардировщика Ту-95, выполнявших полет к западу от Аляски, сообщило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в твиттере.

По данным командования, истребители ВВС США вылетали на сопровождение российских самолетов 11 сентября. При этом российские бомбардировщики выполняли полет в сопровождении двух истребителей Су-35.

При этом американское командование отмечает, что российские военные самолеты выполняли полет в международном воздушном пространстве и не входили в воздушное пространство США или Канады.

Накануне департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России сообщал о том, что два российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца в ходе маневров "Восток-2018" провели воздушное патрулирование над нейтральными водами Баренцева, Чукотского, Восточно-Сибирского морей и Северного Ледовитого океана. Их сопровождали истребители Су-35.