Петербуржцев просят поддержать работу компьютерного класса для молодых людей с инвалидностью

Общественная организация «Перспективы» и благотворительный фонд «Близкие другие» собирают средства на работу компьютерного класса для молодых людей с тяжелой инвалидностью в психоневрологическом интернате №3 в Петергофе.

«В ПНИ тридцать молодых людей увлекаются тем же, что и их сверстники за стенами интерната – рисуют, создают электронную музыку, делают электронную газету. Этот компьютерный класс абсолютно для них адаптирован: мышкой можно управлять наклонами головы, для тех, кто не может двигаться самостоятельно, есть нейрогарнитуры, есть особые клавиатуры для тех молодых людей, у которых тяжелая форма ДЦП. Именно в компьютерном классе психоневрологического интерната появилась группа Build Your House Underground – ребята пишут электронную музыку, уже выступали на Gamma Festival», – рассказали в фонде, добавив, что недавно ребята сделали новый клип.

Однако для нормальной работы класса необходимы средства: на оплату работы педагога и IT-менеджера, на доступ в интернет и новый компьютер и на многое другое. Всего необходимо порядка 300 тысяч рублей.

«Перспективы» и «Близкие другие» просят поддержать работу компьютерного класса. Для этого открыт сбор средств на платформе «Планета.ру». Можно не просто сделать пожертвование, а получить вознаграждение. Например, сувениры или билеты в театр.