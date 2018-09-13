СК опроверг допрос экс-главы МЧС Пучкова
Следственный комитет опроверг появившуюся в прессе информацию о том, что бывший глава МЧС РФ Владимир Пучков побывал на допросе.
«Появившаяся в СМИ информация о вызове на допрос в Следственный комитет РФ бывшего главы МЧС России Владимира Пучкова не соответствует действительности. По уголовным делам, находящимся в производстве СК РФ, Владимир Пучков не допрашивался ни в качестве свидетеля, ни в каком-либо ином статусе», — заявила 13 сентября официальный представитель ведомства Светлана Петренко, ее слова приводит «Газета.ру».
Ранее сообщалось, что Пучкова якобы допросили в качестве свидетеля, но по какому делу — не уточнялось.
Справка:
Бывший глава МЧС Владимир Пучков не попал в новый кабинет министров, вероятно, после трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», где из-за пожара в марте 2018 года погибли 60 человек.
В момент ЧП в здании не сработала пожарная сигнализация, эвакуационные пути оказались заблокированными. Основная версия трагедии — короткое замыкание. Кроме того, по данным следствия, в ТЦ не работала пожарная сигнализация и были закрыты несколько аварийных выходов. Несколько человек задержаны, среди них есть и пожарные, тушившие возгорание, а также экс-начальник областного управления МЧС РФ Александр Мамонтов.