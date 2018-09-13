СК опроверг допрос экс-главы МЧС Пучкова

Следственный комитет опроверг появившуюся в прессе информацию о том, что бывший глава МЧС РФ Владимир Пучков побывал на допросе.

«Появившаяся в СМИ информация о вызове на допрос в Следственный комитет РФ бывшего главы МЧС России Владимира Пучкова не соответствует действительности. По уголовным делам, находящимся в производстве СК РФ, Владимир Пучков не допрашивался ни в качестве свидетеля, ни в каком-либо ином статусе», — заявила 13 сентября официальный представитель ведомства Светлана Петренко, ее слова приводит «Газета.ру».

Ранее сообщалось, что Пучкова якобы допросили в качестве свидетеля, но по какому делу — не уточнялось.