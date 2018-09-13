На «Коле» «десятка» вышла в лоб встречной фуре. Обе в кюветах, на трассе пробка

Серьёзное ДТП затрудняет движение по автодороге «Кола» (Мурманское шоссе) в районе посёлка Дусьево.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 13 сентября около 9:40 на 82-м километре трассы 25-летний мужчина на ВАЗ-2110 выехал на полосу встречного движения и врезался в фуру «Мерседес». От удара обе машины съехали в кюветы.

Водитель «Лады» в тяжёлом состоянии госпитализирован. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Легковушка, как видно на кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», перевернулась на крышу.

«Вчера на том же месте точно такая же модель летела мне навстречу, обгоняя фуру. Пришлось уходить больше чем наполовину кузова на обочину. На этом месте уже давно просится знак и разметка соответствующие», – считает один из участников группы.