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13.09.2018 11:22
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Министра инфраструктуры Украины, выступающего за полное прекращение сообщения с РФ, заподозрили в незаконном обогащении

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило министру инфраструктуры страны Владимиру Омеляну о подозрении в незаконном обогащении. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ 13 сентября.

"13 сентября 2018 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины сообщили министру инфраструктуры Украины о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368-2 и ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

В НАБУ утверждают, что в период с 1 января 2000 года по 26 апреля года текущего Омелян получил 2 млн 170 тыс. грн официального дохода, тогда как его расходы только в период с 2008 года по 2015-й составили по меньшей мере 3 млн 450 тыс. грн.

"Детективы НАБУ выяснили, что в 2015 году, находясь на должности заместителя министра инфраструктуры Украины, чиновник приобрел в собственность активы, законность оснований получения которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превышает его законные доходы. Речь идет о новом внедорожнике BMW X5 2015 года выпуска и наличных в сумме 90 тыс. долларов и 25 тыс. евро. Общая стоимость таких активов в то время составляла 4 млн 230 тыс. 500 грн", – сообщили в НАБУ.

"Так, в электронной декларации 2015 года стоимость незадекларированных министром активов, находящихся в собственности или пользовании, а также расходов составляла не менее 3 млн 34 тыс. грн, в 2016 – более 8 млн 24 тыс. грн. В декларации за оба года чиновник умышленно не внес информацию о внедорожнике BMW X5, фактическим владельцем которого он является и который находился в его владении и пользовании. Не отражены в электронной декларации 2015 года расходы на аренду дома, в котором фактически проживал министр и члены его семьи. Годом позже министр не задекларировал факт постоянного пользования в 2016 году другим загородным домом и земельным участком", – подытожили в Антикоррупционном бюро.

Сейчас решается вопрос об избрании Омеляну меры пресечения. В то же время сам Омелян все обвинения отрицает.

"По сути дела: по странному стечению обстоятельств, его открыли сразу после моего визита к суду над Мартыненко. В течение полутора лет проверили все: почту, мессенджеры, обыскали, опросили всех знакомых, родственников, друзей. Искали сенсации: дорогую недвижимость, значительные средства, офшорные или любые компании, схемы, коррупцию. Убедились, что невозможно найти то, чего нет", – написал министр на своей странице в Facebook.

Национальное антикоррупционное бюро начало расследование относительно Омеляна в октябре 2017 года и получило доступ к информации о его мобильных переговорах.

Омелян был назначен министром инфраструктуры в правительстве Владимира Гройсмана 14 апреля 2016 года. Согласно его электронной декларации, у него имеются наличные средства в сумме 90 тысяч долларов и 25 тысяч евро. Кроме того, Омелян задекларировал квартиру в Киеве площадью 61,6 кв. м, земельный участок во Львовской области площадью 999 кв. м, гараж площадью 37,4 кв. м. В последние месяцы Омелян не раз анонсировал полное прекращение железнодорожного сообщения Украины с Россией. А в последнее время заявлял, что будет прекращено автобусное сообщение между странами.

Авиасообщение между РФ и Украиной было прекращено в октябре 2015 года.

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