“Левада-центр”: Почти половина россиян продолжают верить тому, что говорят в телевизоре

Почти половина россиян (49%) верит тому, о чем говорят в телевизоре. Об этом говорят результаты опроса, проведенного «Левада-центром» и опубликованного 13 сентября.

В честность интернет-изданий верят 24% респондентов, на радио полагаются 10% и лишь 7% опрошенных отдают предпочтение газетам. Информацию в соцсетях принимают за истину 15%, столько же человек не верят ни одному из перечисленных источников.

Телевизор по-прежнему остается главным источником информации у большинства россиян. По крайней мере, именно оттуда 73% узнают о важнейших российских и международных событиях. Онлайн-новости предпочитают 37%, а 28% собирают крупицы информации из соцсетей.

Тем не менее, по сравнению с апрелем, телевизор несколько уступил Интернету. Менее полугода назад 85% респондентов внимали новостям из «ящика». Регулярно смотрели выпуски 71% опрошенных, а доверяли им чуть более 50% россиян. Наиболее популярными оказались новости на «Первом канале» (72%), на «России-1» (57%), НТВ (44%).

АНО «Левада-центр» внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.