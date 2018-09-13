В США раздраженный клиент пришел в транспортную компанию. Визит закончился убийством пяти человек

При стрельбе в американском городе Бейкерсфилде в штате Калифорния погибли шесть человек. Об этом 13 сентября заявил шериф округа Керн Донни Янгблад, сообщает CNN.

По информации полиции, подозреваемый вместе женой пришел в транспортную компанию, где у него возник конфликт с мужчиной, в которого он выстрелил, после чего убил свою жену. После этого на место происшествия приехал еще один мужчина, которого стрелок также убил. Затем нападавший сбежал и попытался скрыться в жилом доме, где застрелил еще двух человек. После он угнал машину, в которой находились женщина с ребенком. Им удалось сбежать невредимыми.

В результате на шоссе стрелка остановил полицейский. Подозреваемый также скончался от огнестрельного ранения.

Мотивы преступления, а также возраст и другие данные нападавшего пока не сообщаются. Полиция допрашивает свидетелей случившегося.